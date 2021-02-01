Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне сильным ударом по демократии США

Миру будет сложно воспринимать США как символ демократии после беспорядков в Капитолии. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу Axios в понедельник, 1 февраля.

«Я думаю, это стало сильным ударом по демократии США. Мы привыкли считать, что в Соединенных Штатах идеальные демократические институты, где власть передается мирно, без войн, революций, от одного президента к другому», — сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что никто не ожидал такого от США, что свидетельствует о том, что «всё может произойти в мире».

Политик добавил, что был «серьезно встревожен» событиями в Вашингтоне. Он не хотел бы, чтобы в этой стране был госпереворот, «стрельба и, не дай бог, жертвы».

«После такого, я полагаю, будет трудно воспринимать Соединенные Штаты как символ демократии в мире», — заключил он.

7 января Зеленский осудил в своем Twitter штурм Капитолия сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, который произошел 6 января. Украинский лидер назвал это беспрецедентным насилием. При этом он поприветствовал решение американского конгресса об утверждении итогов президентских выборов в пользу демократа Джо Байдена.

Украинские журналисты высмеяли его слова, подчеркнув, что, высказываясь о «беспрецедентном насилии» в американской столице, политик сменил свою риторику о схожих событиях на майдане.

6 января заседание конгресса США было прервано из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, были слышны выстрелы. Затем в здание конгресса вошел спецназ, оттуда вывели протестующих. По последним данным, во время протестов задержали более 50 участников акции. В результате погибли четыре человека.

В ноябре 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью СМИ сообщил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он подчеркнул, что российское руководство не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.