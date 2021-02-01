Миротворцы отремонтировали более 300 зданий в Нагорном Карабахе

Миротворцы помогли восстановить 300 зданий в Нагорном Карабахе. Необходимые стройматериалы поставили из России. К работам привлекли 85 местных и российских строительных компаний, сообщает телеканал «Известия». 15 домов в регионе в данный момент ремонтируют. Строители устанавливают окна и двери, восстанавливают крыши. За ходом работ следит группировка МЧС.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.