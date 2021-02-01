Чижов назвал ситуацию с вакцинацией в ЕС «эмоциональной, с элементами хаоса»

Ситуация с вакцинацией против коронавируса в Евросоюзе (ЕС) весьма эмоциональная. Об этом заявил в понедельник, 1 февраля, постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

В частности, он обратил внимание на то, что получение вакцин от COVID-19 странами союза задерживается.

«Я бы назвал это ситуацией весьма эмоциональной, с легкими элементами хаоса», — сказал Чижов в интервью «РИА Новости».

Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря. В настоящее время в Евросоюзе уже допущены к использованию вакцины трех компаний — Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Вместе с тем Евросоюз запретил вывоз вакцин от коронавируса со своей территории с 30 января до 31 марта 2021 года без получения специального разрешения от стран — членов сообщества.

23 января AstraZeneca сообщила о сокращении поставок лекарства более чем вдвое, объяснив это производственными проблемами.

Помимо прочего, 15 января отмечалось, что американская компания Pfizer временно сократит поставки вакцины от коронавируса по всей Европе. Причиной названа модернизация производственных мощностей компании.