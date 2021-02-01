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Медведев сделал прививку от коронавируса

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что привился от коронавируса одной из российских вакцин. На эту тему он высказался в понедельник, 1 февраля, в интервью российским СМИ.

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«Я провакцинировался уже месяца два назад одной из российских вакцин», — сказал Медведев.

По его словам, он перенес вакцинацию спокойно и без последствий. Как объяснил политик, он не называет конкретную вакцину, чтобы не было ощущения, что какая-то из них лучше.

Он также отметил, что вакцинация — это «индивидуальная история», и необходимо понять, в каком иммунном статусе пребывает организм, в частности, сдать кровь.

«Все наши вакцины эффективны и дееспособны, но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом. Но сделать это надо», — считает Медведев, передает ТАСС.

Кроме этого, Медведев заявил, что российские вакцины от коронавируса прошли апробацию и признаны безопасными. Он отметил, что они должны применяться и на это делается основной упор.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в РФ 18 января. До этого прививали граждан из групп риска, в том числе медиков, учителей и соцработников.

Прививку можно сделать вакциной «Спутник V». Она разработана центром имени Гамалеи и стала первой в мире и РФ вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев эффективность достигла 100%.

Второй российской вакциной от COVID-19 является препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор», зарегистрированный в октябре 2020 года.

21 января стало известно, что третья российская вакцина — от центра имени Чумакова — может поступить в гражданский оборот в марте. Вакцина после первого укола показывает до 70% иммунологической эффективности, а после второго укола — до 90%.

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