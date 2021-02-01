Именем умершего от COVID-19 врача назовут улицу в Таганроге

Власти Таганрога предлагают назвать одну из проектируемых улиц города именем врача-анестезиолога-реаниматолога Валерия Ткачука. Жителям предложили высказать свое мнение по этому поводу.

Ткачук умер от коронавирусной инфекции в середине декабря 2020 года. Он проработал врачом в течение 47 лет, из них 38 лет — в больнице скорой медицинской помощи в Таганроге.

Жителей города просят высказать свое мнение в письме в комитет по архитектуре и градостроительству. Отзывы на предложение властей принимаются до 10 февраля, пишет RostovGazeta.