Прокуратура утвердила обвинение по новому делу против экс-мэра Владивостока

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что экс-мэр обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, с 2009 по 2017 год подозреваемый ограничил коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги пассажирских перевозок, вытеснив их с рынка коммерческих услуг.

При этом он предоставил преимущество осуществлять перевозки муниципальным предприятиям, которые не имеют достаточного количества автотранспортных средств. Их автопарк был пополнен с привлечением кредитных средств, обеспеченных муниципальной гарантией Владивостокского городского округа.

Помимо этого, для обслуживания и ремонта автобусов привлекалась подконтрольная близким родственникам Пушкарева организация.

«Сумма причиненного муниципальному образованию ущерба в виде процентов за пользование кредитом составила более 33 млн рублей», — отметили в пресс-службе.

В ближайшее время дело направят для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Владивостока. В ходе расследования обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.

Весной 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Пушкарева к 15 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей по делу о взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в период с 2008 по 2015 год он получал взятки, общая сумма которых составила 75 млн рублей. Кроме того, его близкие родственники получили дивиденды в размере 471,7 млн рублей от группы компаний «Востокцемент», которая поставляла материалы МУП «Дороги Владивостока», выигравшему конкурс благодаря содействию Пушкарева.

В мае того же года стало известно, что Генпрокуратура подготовила иск к Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.