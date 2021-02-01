ГП потребует в суде заменить условное наказание Навальному на реальное

Генпрокуратура России считает, что требование ФСИН к суду заменить блогеру Алексею Навальному наказание с условного на реальное является обоснованным, поскольку он нарушил условия прежнего приговора, и будет поддерживать эту позицию в суде. Об этом заявили в ведомстве в понедельник, 1 февраля.

В ГП отметили, что из-за противоправного поведения блогера в суд внесли «представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда».

«Данное представление признано законным и обоснованным. С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании», — сказали в пресс-службе.

Генпрокуратура напоминает, что Навального в декабре 2014 года приговорили к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком в пять лет по делу о мошенничестве против компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». По решению суда он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

В августе 2017 года Симоновский суд Москвы из-за неоднократной неявки в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности продлил Навальному испытательный срок на год — до 29 декабря 2020 года.

В пресс-службе добавили, что 2 июня 2020 года, то есть до истечения испытательного срока, Навальный во время публичного выступления совершил клевету, порочащую честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко. Уголовное дело по ч. 2 ст. 1281 УК РФ рассматривается в суде.

В июне того же года блогер заявил, что следователи взяли с него подписку о невыезде в качестве меры пресечения по делу о клевете. В августе московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу.

В УФСИН по столице отмечают, что на Навального была возложена обязанность являться на регистрацию не реже двух раз в месяц в дни, установленные уголовно-исправительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока. Однако в течение 2020 года он неоднократно нарушал условия испытательного срока. Например, не менее шести раз не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

В УФСИН добавили, что в период с 17 августа по 29 декабря прошлого года Навальный также не явился на регистрацию. При этом был учтен тот факт, что с 22 августа он лечился в берлинской клинике «Шарите». После выписки из нее Навальный не ответил на уведомление о явке 23 октября. Через месяц, 23 ноября, он направил в УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, считают в столичном управлении ФСИН.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января, когда он возвращался из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. В ведомстве пояснили, что россиянин находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. При этом блогера неоднократно предупреждали о том, что такие нарушения могут привести к отмене условного освобождения.

О решении вернуться в Россию блогер сообщил 13 января. ФСИН предупредила, что собирается задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный.

В берлинский аэропорт Навального доставили в кортеже с мигалками. Его подвезли не к терминалу, а сразу на летное поле. При этом он даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него прошли сотрудники спецслужб Германии. 18 января суд в подмосковных Химках арестовал его на 30 суток — до 15 февраля 2021 года.