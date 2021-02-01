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Более 102,3 млн тестов на коронавирус провели в России

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В России с начала распространения коронавирусной инфекции провели более 102,3 млн тестов на COVID-19. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Уточняется, что за сутки проведены 333 тыс. тестов на коронавирус.

«Под меднаблюдением остаются 633 175 человек», — отметили в пресс-службе.

29 января глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что февраль и март 2021 года могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в России. При этом он напомнил, что риск заражения вирусом остается высоким, поэтому необходимо соблюдать все меры профилактики.

За день до этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в нынешнем году масочный режим в общественных местах может быть отменен.

Кроме того, как отмечала Попова, антитела к коронавирусу в среднем выработались примерно у 20–25% россиян.

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