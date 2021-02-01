Трассы закрыли из-за непогоды в Татарстане

В Татарстане ограничено движение автобусов и грузовиков на трассах. Меры приняты с 21:00 31 января. Причина — резкое ухудшение погоды. На территории республики сильный снег, метель с ухудшением видимости.

Госавтоинспекция обратилась ко всем автолюбителям Татарстана с просьбой не выезжать за город без острой необходимости.

ИА «Татар-информ» со ссылкой на «Волго-Вятскоуправавтодор» уточняет, что движение ограничено на трассах Москва–Казань–Уфа, Ижевск–Пермь, Казань–Акбулак и до границы с Казахстаном, Йошкар-Ола–Зеленодольск, Казань–Ульяновск.

Подрядчикам дано указание усилить контроль за состоянием дорог, уборкоа снега на трассах идет в круглосуточном режиме.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москву 5 февраля вернутся ощутимые морозы. К выходным дневная температура в городе упадет до –5 градусов.