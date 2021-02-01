Российский фрирайдер проплыл 100 м подо льдом и установил мировой рекорд

Российский фрирайдер Игорь Ажикин из Щелкова установил мировой рекорд, проплыв 100 м подо льдом без гидрокостюма и спецподготовки. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

40-летний житель Подмосковья стал первым в мире человеком, кто преодолел такую дистанцию. Рекорд был поставлен на Амерьевском карьере. В момент заплыва температура воздуха была –3 градуса, уточняет телеканал «Звезда».

«Вообще не было никакой подготовки. Более того, я сейчас не в очень хорошей форме. Это обычная моя форма, подготовка особо не велась, потому что я это и так могу», — цитирует спортсмена телеканал «360».

Мужчина рассказал, что для большей дистанции ему уже потребуется специальная подготовка.

В пресс-службе отметили, что Игорь Ажикин много лет увлекается фридайвингом. Перед экстремальным погружением в Щелкове Ажикин исследовал подводный мир Мальдив.

В конце декабря российский фридайвер Алексей Молчанов установил рекорд, нырнув на задержке дыхания на глубину 113 м. Предыдущий рекорд принадлежал Арно Жеральду.

В сентябре сообщалось, что впервые в России погружение в горной реке на глубину почти 14 м совершил дайвер из Краснодарского края Эрнст Антонов, член регионального отделения Русского географического общества. Длина этой природной достопримечательности горной Адыгеи составляет 400 м, а глубина — около 40 м.