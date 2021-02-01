Врач назвал способы укрепления организма при изменениях температуры

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в понедельник, 1 февраля, рассказал, как укрепить организм при изменениях температуры.

«Людям, которые особенно чувствительны к изменениям температур, следует тренировать сосуды, принимать контрастный душ, регулярно делать зарядку. Для поддержки иммунитета необходимо качественно высыпаться и придерживаться сбалансированного питания», — сказал Тяжельников в беседе с «РИА Новости».

По словам специалиста, необходимо включить в рацион больше овощей и фруктов, которые содержат витамины и нужные микроэлементы.

Для укрепления иммунитета врач посоветовал избегать стрессов и переутомления.

23 января диетолог Маргарита Королева рекомендовала отказаться от употребления обезжиренных молочных продуктов в пандемию. По ее словам, лучше включить в рацион натуральные продукты, которые хорошо усваиваются организмом, — мясо птицы, рыбу, овощные салаты, зелень, орехи и зерновые.