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Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале

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В феврале текущего года россиян ждут шестидневная и трехдневная рабочая неделя. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Так, россиянам предстоит отработать шесть дней с 15 по 20 февраля включительно перед тремя выходными с 21 по 23 февраля.

«Трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», — приводит RT слова представителей Роструда.

Во вторник, 23 февраля, будет отмечаться День защитника отечества. Это официальный выходной. Предпоследняя неделя февраля будет единственной длинной рабочей неделей в 2021 году, пишет «Москва 24».

Как напоминает телеканал «360», всего в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель. Следующие длинные выходные будут с 6 по 8 марта — Международный женский день в этом году выпадает на понедельник, поэтому на неделе с 8 по 14 марта будет только четыре рабочих дня. Затем две коротких недели наступят в мае — с 3 по 9 мая и с 10 по 16 мая. Последняя из них завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря будет выходным днем в России.

Всего при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными у россиян будет 246 рабочих и 119 выходных дней. На час будут сокращены считающиеся предпраздничными дни 20 февраля, 7 марта, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября, отмечает «Федеральное агентство новостей».

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