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Медведев раскритиковал блокировку Трампа в соцсетях

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал блокировку соцсетей на тот момент действующего президента Дональда Трампа без предъявления ему каких-либо обвинений вопиющим случаем «за гранью понимая». На эту тему он высказался в интервью российским СМИ.

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«Вы упомянули про этот случай с Дональдом Трампом. Он вопиющий, он просто за гранью понимания. Президента Соединенных Штатов, человека, которому не предъявлено, подчеркиваю, обвинение ни по каким статьям — идут разговоры, но это разговоры, пока там процедуры какие-то, — в отсутствие законодательного регулирования деятельности этих сетей отрезают от избирателей», — приводит слова Медведева ТАСС.

Он напомнил, что у Трампа в Twitter было 85 млн подписчиков, а в аккаунтах других социальных сетей, по разным оценкам, чуть ли не до 200 млн. При этом Медведев подчеркнул, что речь идет о действующем президенте «очень важной страны».

«Почему такое решение принимают? Ну потому что они так посчитали правильным сделать. А почему они так посчитали правильным сделать? А потому что они симпатизируют демократам. Но это должно отражаться на объективности их позиции? По-хорошему, нет», — добавил он.

9 января аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован. Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию после штурма Капитолия его сторонниками 6 января.

До этого его страницы заблокировали соцсети Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

Также популярную у сторонников Трампа социальную сеть Parler удалили из интернет-магазина приложений AppStore и GooglePlay из-за отсутствия модерирования на платформе. По этой же причине Amazon отключил сервис от своего облачного хостинга Amazon Web Services.

9 января Дональд Трамп-младший осудил блокировку аккаунта своего отца в Twitter, заявив, что в Америке мертва свобода слова.

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