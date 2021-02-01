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Зеленский прокомментировал расшифровку США его разговора с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал публикацию США расшифровки его разговора с бывшим американским лидером Дональдом Трампом и заявил, что Вашингтон поступил неправильно. Об этом глава Украины сказал в интервью порталу Axios.

Невольный пересказ: опубликован первый разговор Трампа с Зеленским
В беседе лидеры обменялись любезностями и высказали надежду на скорейшие взаимные визиты

По словам Зеленского, до этого интервью он не выражал своего мнения относительно публикации данного разговора, однако он отметил, что его опубликовала не Украина и он сам никогда бы этого не допустил.

Украинский лидер добавил, что это был первый разговор между ним и Дональдом Трампом, который в то время занимал должность президента США. Зеленский особо отметил, что никто из них не имел права публиковать разговор.

Речь идет о телефонной беседе, состоявшейся в июле 2019 года. Американские демократы утверждали, что Трамп в ходе беседы мог оказывать давление на Зеленского с целью побудить Киев помочь ему избраться на второй срок в ходе президентских выборов в США в 2020 году.

В результате Белому дому пришлось опубликовать стенограмму разговора лидеров двух стран. Содержание этого разговора стало поводом для запуска осенью того же года процедуры импичмента в отношении Трампа. Однако cенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.

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