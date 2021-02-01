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Новые низкопольные автобусы будут сдавать в аренду в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле новые низкопольные автобусы будут сдаваться в аренду. В ближайшее время пройдет аукцион для определения арендаторов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

Срок действия договора аренды на автобус – семь лет, а минимальная сумма – 52 тыс. рублей. Арендатор обязан оказывать услуги по перевозке пассажиров по регулярным муниципальным маршрутам.

Как уточняет ТагилСити.Ру, в прошлом году город закупил 17 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе. Закупка прошла в рамках нацпроекта «Экология». Сумма контракта составила 107,4 млн рублей. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных граждан. Они способны вмещать до 38 человек.

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