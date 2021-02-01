Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 февраля

В Москве и области в понедельник, 1 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями и до семи градусов мороза. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

По словам специалистов, в понедельник погоду в Московском регионе будет определять гребень антициклона. Погода будет облачной с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве составит –3…–5 градусов, в Подмосковье — до –7 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью 5–10 м/с, местами — до 15 м/с.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», атмосферное давление 1 февраля составит 745 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 75%.

В воскресенье, 31 января, телеканал «360» сообщал, что в столице в первый месяц года выпало 160% месячной нормы осадков. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, по подсчетам на 30 января, в российской столице с начала месяца выпало 63 мм осадков.

В эфире НСН Тишковец спрогнозировал сильные морозы в Центральной России в феврале. По его словам, неделя начнется со вторжения полярного, а затем и арктического воздуха в центр России. Тишковец отметил, что в понедельник в столице похолодает до –5…–10 градусов, во вторник — до –8…–13 градусов ночью, в среду — до –14 градусов ночью. С четверга, 4 февраля, в ночное время ожидается –10…–15 градусов, днем будет от 0 до –5 градусов. К выходным ожидается понижение температуры до –20…–23 градусов ночью, до –12…–17 градусов днем. По словам Тишковца, это на 10 градусов ниже нормы. В среднее климатическое русло погода вернется только в середине месяца.