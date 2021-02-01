Власти Южной Кореи опровергли слухи о планах строительства АЭС в КНДР

Правительство Южной Кореи опровергло информацию о том, что несколько лет назад якобы рассматривало возможность строительства в КНДР атомной электростанции. Об этом в интервью радиостанции TBS заявил министр объединения ЛИ Ин Ён в понедельник, 1 февраля.

Ранее один из южнокорейских телеканалов сообщил, что в его распоряжении оказались файлы, которые свидетельствуют о том, что администрация президента Мун Чжэ Ина планировала строительство АЭС после первого саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в апреле 2018 года.

По словам чиновника, министерство объединения никогда не обсуждало вопрос о строительстве атомных станций на территории Северной Кореи, пишет ТАСС. Он также добавил, что его ведомство изучило документы, о которых шла речь в материале телеканала, но прямого упоминания об АЭС в них найдено не было.

Ли Ин Ён назвал все происходящее политически мотивированным «вбросом» со стороны оппозиции, которая просто намеревается дискредитировать правящую партии в преддверии очередных парламентских выборов.

28 января госдепартамент США намерен выдать грант в размере до $4 млн на программу по противодействию распространению оружия массового уничтожения и развитию ракетной программы КНДР.

22 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон продолжит работу по сдерживанию КНДР. Она отметила, что США ведут консультации с Южной Кореей, Японией и государствами-союзниками о возможностях давления на Северную Корею.

9 января лидер КНДР Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии Кореи заявил, что страна продолжит совершенствовать ядерные вооружения ради вынужденного сдерживания враждебных сил. Кроме того, он объявил о завершении разработки новой ядерной подводной лодки, «которая является примером модернизации».