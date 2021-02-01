Парк качелей на манер московского ЦПКиО построят в Челябинске

В Челябинске планируется строительство парка качелей под открытым небом, как в ЦПКиО имени Горького в Москве. Новую зону отдыха и развлечений разместят в Курчатовском районе, у тропы здоровья «Экотропа» в парке Северо-Западный.

Как рассказала мэр Наталья Котова, на площадке установят несколько десятков видов качелей для детей и взрослых. Портал kursdela.biz напоминает, что в городе уже есть мини-зоны с интерактивными качелями. Так, светящиеся аттракционы установлены на набережной в Ленинском районе и в центре города.

26 января сообщалось об открытии в Челябинске обновленного аэропорта. Он получил имя отца советской атомной отрасли и уроженца Южного Урала Игоря Курчатова.