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Россияне назвали места своего отдыха в 2020 году

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Аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» провели исследования и выяснили, где россияне проводили отпуска в 2020 году. Результаты исследования опубликовал RT в понедельник, 31 января.

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Так, 34% респондентов рассказали, что в прошлом году ездили в отпуск в деревню, на дачу или оставались дома. Около трети опрошенных (31%) отправились в поездки по России, 10% из них отдыхали в Крыму, 10% — в Краснодарском крае, 2% отдохнули на курортах Кавказских Минеральных вод, а 9% провели отпуск в других регионах страны.

По результатам опроса, в Турцию в отпуск летали 5% россиян, еще 4% предпочли другие страны.

Как установили аналитики, 26% россиян не отдыхали в прошлом году.

Всего в опросе приняли участие 1,7 тыс. человек.

В октябре сообщалось, что почти треть сотрудников компаний среднего и малого бизнеса отказались от отпуска из-за падения доходов в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Больше половины участников опроса — 57% — признались, что им пришлось отказаться от летнего отпуска. Среди причин такого решения 60% назвали коронавирусные ограничения, у 32% упал доход, 17% не смогли уехать из-за высоких цен на путевки по России.

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