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Роспотребнадзор рассказал о продающих «лекарства» от COVID-19 мошенниках

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как не стать жертвой мошенников, продающих якобы помогающие от коронавируса лекарства, а также «чудо-средства», препятствующие заражению COVID-19. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства в понедельник, 1 февраля.

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Отмечается, что мошенники как правило прекращают общение, если начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и протоколах клинических исследований лекарства.

Помимо этого, в ведомстве предупредили об интернет-сайтах, предлагающих купить очиститель воздуха или другие приборы, якобы удаляющие вирус из воздуха и препятствующие заражению COVID-19. Документы на такие приборы, как правило, отсутствуют. Также может оказаться, что мошенники пытаются продать обычный увлажнитель воздуха или медицинскую маску с фильтром по завышенной в десятки раз цене, уточнили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, мошенники могут попросить пожертвовать деньги на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом, объявить сборы на лечение детей или взрослых, заболевших коронавирусом. Такие обращения следует тщательно проверять, отметили в ведомстве.

Также специалисты рассказали о фейковых предложениях об удаленной работе под прикрытием корпоративных рассылок. Таким образом мошенники заставляют перейти по небезопасным ссылкам.

Ранее, 21 января, специалисты Роскачества сообщили, что уже зафиксирована масса фейковых сайтов, на которых мошенники продают якобы вакцину от коронавируса. В организации отметили, что приобретать вакцины от коронавируса через интернет опасно, а нелегальные справки об отсутствии COVID-19 можно трактовать как преступление.

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