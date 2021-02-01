Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Австралия призывает военных Мьянмы освободить руководителей страны
Мир
Четвертый блочно-модульный городок для миротворцев возвели в Карабахе
Мир
Ведущие американские стриминговые сервисы скрыли фильмы о биржевой торговле
Мир
Два новых адвоката возглавят команду защиты Трампа в процессе по импичменту
Экономика
С 1 февраля социальные пособия в России вырастут на 4,9%
Общество
Врач предостерег от использования чистого кислорода после COVID-19
Спорт
Месси подаст в суд на «Барселону» из-за утечки данных о его зарплате
Общество
Россиянам напомнили о шести- и трехдневной рабочей неделях в феврале
Общество
Вильфанд предсказал более точные долгосрочные прогнозы погоды через 10–15 лет

В Подмосковье очевидцы помогли задержать подозреваемого в разбое

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области очевидцы помогли полицейским задержать мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил портал «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в Жуковском. По данным ведомства, в ночное время злоумышленник проник в круглосуточный ларек через незапертую входную дверь, взял с витрины стеклянные бутылки и нанес ими женщине-продавцу телесные повреждения. После этого мужчина, угрожая расправой, похитил у нее мобильный телефон и ювелирные украшения. Нападавший после этого попытался скрыться, но его остановили подошедшие к ларьку граждане, которые вызвали полицию и удерживали его до приезда правоохранителей.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», полицейские при личном досмотре обнаружили и изъяли у мужчины нож, пистолет и похищенное. Изъятое оружие направили на экспертизу.

Пострадавшую госпитализировали в городскую клиническую больницу. Сумма материального ущерба составила 160 тыс. рублей. В отношении 40-летнего подозреваемого, который ранее был судим, возбуждено уголовное дело о разбое, он заключен под стражу.

27 января сообщалось, что в Иркутске полицейские задержали подростка, подозреваемого в покушении на 25-летнюю девушку при продаже смартфона. Прокуратура Иркутска по факту происшествия проводит проверку. По ее результатам будет дана оценка деятельности органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021