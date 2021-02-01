В Подмосковье очевидцы помогли задержать подозреваемого в разбое

В Московской области очевидцы помогли полицейским задержать мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил портал «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в Жуковском. По данным ведомства, в ночное время злоумышленник проник в круглосуточный ларек через незапертую входную дверь, взял с витрины стеклянные бутылки и нанес ими женщине-продавцу телесные повреждения. После этого мужчина, угрожая расправой, похитил у нее мобильный телефон и ювелирные украшения. Нападавший после этого попытался скрыться, но его остановили подошедшие к ларьку граждане, которые вызвали полицию и удерживали его до приезда правоохранителей.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», полицейские при личном досмотре обнаружили и изъяли у мужчины нож, пистолет и похищенное. Изъятое оружие направили на экспертизу.

Пострадавшую госпитализировали в городскую клиническую больницу. Сумма материального ущерба составила 160 тыс. рублей. В отношении 40-летнего подозреваемого, который ранее был судим, возбуждено уголовное дело о разбое, он заключен под стражу.

27 января сообщалось, что в Иркутске полицейские задержали подростка, подозреваемого в покушении на 25-летнюю девушку при продаже смартфона. Прокуратура Иркутска по факту происшествия проводит проверку. По ее результатам будет дана оценка деятельности органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.