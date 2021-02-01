Финансист рассказал о случаях взыскания банком части средств вкладчика

Согласно действующему законодательству России, банк обязан выплатить вкладчику вознаграждение в виде процентов за весь период пользования средствами вкладчика, однако кредитная организация может списать часть денежных средств с депозитного счета. В каких случаях это может произойти, агентству «Прайм» рассказал председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

По его словам, к банковскому вкладу применяются правила о договоре банковского счета по Гражданскому кодексу РФ, если в самом договоре не прописано иное. Так, если в отношении вкладчика по решению суда было открыто исполнительное производство, то вклад будет признан имуществом и может быть арестован судебным приставом для списания с него долгов.

Такая ситуация может произойти если у вкладчика существуют неоплаченные штрафы ГИБДД, неуплаченные обязательства перед ФНС или иные долги. При этом кредитная организация не станет, да и не сможет препятствовать подобному положению дел.

Также списать часть средств банк может, если у вкладчика есть кредит в этой же организации. По словам Дорофеева, банку проще пойти на этот шаг, чем инициировать полноценный процесс взыскания и заставить клиента более ответственно отнестись к требованию кредитной организации.

Также клиент может получить не всю сумму в случае банкротства банка. Это происходит в случае, если на депозитном счете была сумма, которая превышает гарантии возмещения по вкладу в 1,4 млн рублей. Для получения средств сверх данного лимита клиенту придется встать в очередь с другими кредиторами.

Дорофеев подчеркнул, что все описанные ситуации законодательству не противоречат, а также полностью подтверждаются подписью вкладчика в договоре на банковский вклад. Другие случаи можно оспаривать у кредитной организации или в судебном порядке, в том числе технические сбои со стороны банка или недобросовестные действия сотрудников.

В России с субботы, 30 января, вступил в силу закон, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин.