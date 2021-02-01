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Ирина Винер-Усманова поделилась воспоминаниями об Алле Йошпе

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Заслуженный мастер спорта, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова поделилась воспоминаниями о своей близкой подруге, народной артистке СССР Алле Йошпе, которая скончалась 30 января в возрасте 83 лет.

«Она всегда любила больше всего на свете свое искусство, своего супруга, жизнь, своих детей и людей вокруг себя», — приводит слова Винер-Усмановой телеканал «Звезда».

По ее словам, не стало «прекрасной певицы» и «добрейшей души человека». Она отметила, что творчество Йошпе «было посвящено и лирическим песням Востока, а также композициям еврейским, узбекским, советским, российским и русским».

Винер-Усманова выразила уверенность, что голоса Аллы Йошпе и ее супруга Стахана Рахимова навсегда «останутся в сердцах тех людей, которые их знают, помнят, любят и вечно будут слушать их музыку».

Народная артистка СССР Алла Йошпе скончалась в субботу, 30 января, на 84-м году жизни. Российская писательница Мария Арбатова рассказала, что Алла Йошпе умерла от проблем с сердцем. Писательница подчеркнула, что певица на протяжении долгого времени лечилась в больнице.

По ее словам, похороны артистки состоятся во вторник, 2 февраля, прощание будет проходить в морге при Центральной клинической больнице.

Алла Йошпе родилась в Москве в 1937 году. В 1960-70-х годах ее дуэт с мужем Стаханом Рахимовым стал известным и популярным. В 1979 году они подали документы на выезд в Израиль, их не выпустили и запретили выступать на сцене. Лишь спустя 10 лет, в конце 1980-х годов, им разрешили петь — сначала они выступали в райцентрах, а потом — снова на главных эстрадных площадках страны, пишет «Ридус». В 2002 году супруги стали народными артистами России, пишет сайт kp.ru.

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