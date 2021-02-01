Байден обогнал Трампа в 64 раза по сбору средств от сотрудников Twitter
Сотрудники Twitter пожертвовали рекордную сумму на предвыборную кампанию Байдена, передает телеканал «Известия».
Демократ получил от работников компании и членов их семей почти $194 тыс. Бывшему президенту США Дональду Трампу перечислили всего $3 тыс.
Однако Twitter не является крупнейшим донором кандидатов. В частности, Байдену крупнейшую сумму выдало агентство Bloomberg.
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