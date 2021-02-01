Россияне на МКС перешли на американский рацион

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) с понедельника, 1 февраля, переходят на американские рационы питания из-за окончания российских, передает телеканал «Известия».

Астронавты США передали российской стороне часть провизии, так как запуск грузового «Прогресса» был перенесен. Корабль должен был стартовать к МКС в декабре 2020 года. Запуск перенесли, он намечен на 15 февраля.

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