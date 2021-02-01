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Социальные пособия в России вырастут с 1 февраля на 4,9%

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В России проиндексировали социальные пособия. Размер выплат вырос на 4,9%, передает телеканал «Известия».

Отмечается, что рост социальных выплат коснется инвалидов, ветеранов боевых действий, подвергшихся радиации людей, Героев Советского Союза и России, Героев труда, а также граждан, пострадавших на производстве. Ежемесячно деньги получают около 15 млн россиян.

Кроме того, проиндексированы будут и детские пособия, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие женщинам, которые встали на учет в медорганизациях на ранних сроках беременности.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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