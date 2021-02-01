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Два новых адвоката возглавят команду защиты Трампа в процессе по импичменту

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Юридическую команду экс-президента США Дональда Трампа на процессе по импичменту в сенате возглавят адвокаты Дэвид Шон и Брюс Кастор-младший. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-релиз офиса бывшего главы государства.

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«Шон уже работал с 45-м президентом и другими советниками, чтобы подготовиться к предстоящему судебному разбирательству. Шон и Кастор согласны с тем, что этот импичмент является неконституционным. Это факт, с которым согласились во время голосования на прошлой неделе 45 сенаторов», — цитирует текст документа телеканал.

Оба юриста, заявили, что для них большая честь представлять Трампа.

Шон специализируется на сложных гражданских и уголовных делах в судах первой инстанции и апелляционных судах. Член Американской ассоциации юристов.

Кастор — известный в Пенсильвании юрист, который ранее работал окружным прокурором округа Монтгомери.

В субботу, 30 января, команду бывшего главы Белого дома покинули пять защитников. Первыми интересы Трампа отказались представлять Дебора Барбье и Бутч Бауэрс. Затем перестали сотрудничать Джонни Гэссер, Грег Харрис и Джошуа Говард. Журналисты называют причиной разногласия желание бывшего президента Трампа, чтобы адвокаты сосредоточили внимание на его заявлениях о фальсификации выборов, а не на незаконность импичмента.

26 января сенат США перенес рассмотрение импичмента американского экс-президента Дональда Трампа на 9 февраля. При этом импичмент рассматривается уже после ухода Трампа с поста президента. Если он будет осужден, то сенат сможет провести отдельное голосование о запрете бывшему американскому лидеру занимать государственные должности.

25 января члены палаты представителей конгресса США передали в сенат резолюцию об импичменте экс-президента США.

Сам Трамп принял решение выступить на процессе с письменным заявлением. Он тщательно готовится к процедуре, подбирая команду юристов, которые будут представлять его интересы. Кроме того, он настроен оптимистично, надеясь, что республиканцы в верхней палате конгресса не позволят вынести обвинительный приговор в отношении своего однопартийца.

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