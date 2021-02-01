На востоке Москвы загорелся фургон
Фургон Ford Transit загорелся на востоке Москвы за МКАД. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил телеканал «360».
ЧП произошло накануне вечером рядом с ТЦ «Новый век» в столичном районе Новокосино в районе дома Новокосинская, 14А.
«У людей закоротило проводку, загорелся двигатель. Машина уничтожена», — сообщил корреспондент телеканала.
Предположительно, автомобиль принадлежит компании, занимающейся перевозкой мотоциклов и их эвакуацией после ДТП.
Ранее 1 февраля сообщалось, что два человека погибли в результате аварии с легковым автомобилем и грузовиком на северо-востоке Москвы. Устанавливаются обстоятельства аварии.