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Зеленский счел оскорбительной публикацию в США его разговора с Трампом

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Белый дом не должен был в 2019 году публиковать стенограмму телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом. Такое мнение украинский лидер выразил в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios, которое вышло в эфир в воскресенье, 31 января.

Невольный пересказ: опубликован первый разговор Трампа с Зеленским
В беседе лидеры обменялись любезностями и высказали надежду на скорейшие взаимные визиты

Речь идет о телефонной беседе, состоявшейся в июле 2019 года. Американские демократы утверждали, что Трамп в ходе беседы мог оказывать давление на Зеленского с целью побудить Киев помочь ему избраться на второй срок в ходе президентских выборов в США в 2020 году. В результате Белому дому пришлось опубликовать стенограмму разговора лидеров двух стран. Содержание этого разговора стало поводом для запуска осенью того же года процедуры импичмента в отношении Трампа. Однако cенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.

«Я читаю [в СМИ], что Трамп оказывал давление [на меня]. <...> Я был очень оскорблен, услышав это. Почему? Потому что я — президент Украины. Мы можем быть меньше, чем США, но мы — независимая Украина. <...> Поэтому он не давил на меня, я никогда так не скажу», — заявил Зеленский в интервью.

Украинский лидер отметил, что публиковать стенограмму его беседы с Трампом было «очень неправильно».

«Это не Украина ее обнародовала, я бы никогда не позволил этому случиться. <...> Это был первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. В любом случае, ни у кого из нас не было права публиковать подобное», — сказал Зеленский.

7 января Зеленский опубликовал в Twitter пост, в котором осудил штурм Капитолия сторонниками Трампа, произошедший 6 января. Зеленский назвал произошедшее беспрецедентным насилием. При этом президент Украины поприветствовал решение американского конгресса об утверждении итогов президентских выборов в пользу демократа Джо Байдена.

Его слова высмеяли украинские журналисты. Они отметили, что, высказываясь о «беспрецедентном насилии» в США, политик сменил свою риторику о схожих событиях на майдане.

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