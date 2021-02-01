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С 1 февраля социальные пособия в России вырастут на 4,9%

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Размер ряды социальных пособий и выплат увеличится на 4,9% с 1 февраля на территории России. Согласно действующему законодательству раз в год в России исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год происходит индексация социальных выплат.

Так, в 2020 году, по данным Росстата, инфляция составила 4,9% и в этой связи постановлением правительства с 1 февраля 2021 года был утвержден коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 1,049.

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Отмечается, что рост социальных выплат коснется инвалидов, ветеранов боевых действий, подвергшихся радиации людей, Героев Советского Союза и России, Героев труда, а также граждан, пострадавших на производстве.

Кроме того, проиндексированы будут и детские пособия, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие женщинам, которые встали на учет в медорганизациях на ранних сроках беременности.

31 января сообщалось, что правительство России дополнительно направит более 68,5 млрд рублей Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года.

Также в воскресенье стало известно, что правительство выделило более 1,1 млрд рублей на выплаты медикам за выявление у пациентов онкологии. Кроме того, более 18,3 млрд рублей будут распределены территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда медперсонала.

Ранее в этом месяце Государственная дума в первом чтении поддержала законопроект о начислении россиянам больничных и пособий по беременности и материнству напрямую из Фонда социального страхования. В ГД уточнили, что основанием для выплат по больничному является листок нетрудоспособности в форме электронного документа.

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