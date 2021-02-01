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Врач предостерег от использования чистого кислорода после COVID-19

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Людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, могут ощущать нехватку кислорода и отдышку. Как облегчить это состояние, рассказал в понедельник, 1 февраля, в беседе с радио Sputnik врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

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По словам специалиста, некоторые пытаются устранить эти проблемы с помощью чистого кислорода, приобретая для этого специальный ингалятор или кислородный баллончик, однако от такого метода может быть больше вреда, чем пользы.

«Чистый кислород, грубо говоря, сжигает легкие, поскольку это мощный окислитель, он коагулирует легкие. Это временный экстренный метод, но не для постоянного использования», — предупредил пульмонолог.

Как пояснил Пурясов, показанием для использования ингалятора или балончика является низкое насыщение крови кислородом, то есть низкий показатель сатурации, но это именно экстренный метод для того, чтобы добраться до больницы.

Люди, которым чистый кислород необходим по назначению врача, могут получить в больнице или поликлинике кислородный концентратор. Поскольку прибор дорогой его выдают на время, отметил эксперт.

29 января стало известно, что дефицит витамина К вызывает осложнения при COVID-19, вызванные снижением эластичности сосудов. Такое предположение сделал коллектив ученых из Нидерландов и Бельгии. От этого нутриента зависит деятельность белка MGP, защищающего от разрушения эластичные волокна в коже, легких и кровеносных сосудах.

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