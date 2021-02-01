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Российские военные показали учения с сирийскими артиллеристами

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Российские военные показали кадры учений с сирийскими артиллеристами. О том, как прошли военные занятия рассказал представитель группировки войск ВС РФ в Сирии Евгений Кулешов.

Ранее участвовавшие в учения сирийские в военные вели бой за пригороды Алеппо. При этом в армии наблюдалась низкая организованность: пока одни заряжали орудия, другие на фоне гаубиц позировали с мобильным телефоном.

Теперь бригада полностью модернизирована, ее работа отточена, кроме того, идет беспрерывное обучение с привлечением российских специалистов пока в стране действует режим прекращения огня.

В ходе учений сирийские артиллеристы отрабатывали навыки по укрытию батареи в случае контрудара, смену позиций, а также экстренный сбор орудий, когда специалисты собирают гаубицу и перемещаются по территории учений. Ранее сирийским военным требовалось на это около 30 минут, теперь достаточно 10 минут.

Как рассказал Кулешов, на вооружении сирийских ВС стоят образцы российского производства. Сейчас военнослужащим Сирии необходимо качественно данные образцы освоить, чтобы гарантированно поражать бандформирования.

В конце декабря 2020 года российские и сирийские военные провели совместную тренировку. Подразделения отразили атаку диверсантов на пункт обеспечения. Отработали совместные действия на суше, воде и в воздухе.

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