Нурмагомедов пригласил Уилла Смита в Дагестан

Чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram в воскресенье, 31 января, совместную фотографию с голливудским актером Уиллом Смитом.

«Познакомился с легендой Голливуда. Он сказал, что с удовольствием приехал бы в Дагестан», — приводит слова Нурмагомедова RT.

Он также добавил пару фраз на английском языке, где отметил, что был рад встретиться и будет ждать Смита в Дагестане.

Как отмечает телеканал «360», ранее российского бойца смешанных единоборств после завершения карьеры в MMA пригласили в футбольный клуб «КамАЗ». До этого он сам поднимал эту тему. Боец уже успел потренироваться вместе с игроками столичного «Спартака» на сборах в Абу-Даби, столице ОАЭ.

В конце января российский промоутер Вадим Финкельштейн спрогнозировал возвращение Нурмагомедова в большой спорт через год-два.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора и американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Сразу после последнего поединка россиянин объявил о завершении карьеры.