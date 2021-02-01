Месси подаст в суд на «Барселону» из-за утечки данных о его зарплате

Нападающий испанского ФК «Барселона» Лионель Месси намерен подать в суд на руководство клуба после утечки информации о его зарплате в СМИ. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщило издание Marca.

По данным источника, представители Месси намерены подать в суд на трех человек, которые располагают полной информацией о его контракте с клубом: экс-президента «Барсы» Хосепа Марию Бартомеу и исполнительного директора Оскара Грау — они отвечали за подписание соглашения с футболистом, а также на Карлеса Тускетса, исполняющего обязанности президента клуба, которому тоже было известно о документе, пишет RT.

Ранее СМИ Испании обнародовали данные о зарплате Месси: за четыре года он, согласно документу, заработает €555 млн. €138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Порядка €115 млн выплачено в качестве подъемных за подписание соглашения. Почти €78 млн — это бонусы за лояльность.

Ранее 31 января стало известно, что ФК «Барселона» подаст иск против раскрывшей условия контракта с Месси газеты El Mundo.

Как отмечает телеканал «Звезда», контракт был защищен положениями о конфиденциальности, однако теперь информация стала достоянием общественности и находится в открытом доступе.

При этом в «Барселоне» отрицают причастность сотрудников клуба к утечке документа и предпринимают действия против печатного издания за любой ущерб, который она могла нанести указанным материалом.

Действующий контракт с клубом был подписан спортсменом осенью 2017 года. Он истекает летом 2021-го, пишет сайт aif.ru.

Футболист пытался покинуть клуб летом 2020 года. Он утверждал, что пункт в сделке позволял ему уйти без отступных. Однако позже Месси передумал, напоминает телеканал «360».