Вильфанд предсказал более точные долгосрочные прогнозы погоды через 10–15 лет

Точность долгосрочных прогнозов погоды зависит от степени изученности океанов, этот прогресс может быть достигнут через 10–15 лет. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на данный момент океан интенсивно изучается, что позволит в будущем строить более адекватные модели развития погоды. Предположительно, можно будет делать прогнозы о том, насколько в грядущем месяце погода будет выше или ниже нормы.

При этом синоптик уточнил, что качество долгосрочных прогнозов всё равно будет не таким, как в краткосрочных, но оно повысится.

Сейчас ученые строят совместные модели атмосферы и океана, описывая перенос всех видов субстанций, в том числе испарение энергии с поверхности океана. Такой подход позволяет хорошо прогнозировать погоду на ближайшие дни.

«Солнечная энергия поступает, мы ее измеряем, есть физические модели, как она трансформируется, хорошо физика описана. А через десять дней та информация, которую мы знаем, она уже не действует», — рассказал Вильфанд.

Метеоролог также добавил, что для более долгосрочных прогнозов необходимо знать глубинные факторы притока тепла, а тепловая энергия находится именно в океане, который накапливает энергию и переносит в разные регионы, где она высвобождается.

Ранее 1 февраля Вильфанд заявил, что ощутимые морозы вернутся в Москву в пятницу, 5 февраля, дневная температура в городе к выходным упадет до минус 15 градусов.

По его словам, ночные температуры в четверг и пятницу будут приближаться к минус 15 градусам, а в пятницу–субботу достигнут минус 17–19 градусов.