Два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Москве

Два человека погибли в результате аварии с легковым автомобилем и грузовиком на северо-востоке Москвы в ночь на 1 февраля.

Инцидент произошел на улице Стромынка. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибли два человека, находившиеся в легковом авто.

В данный момент уточняются обстоятельства происшествия, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

30 января женщина за рулем Mazda врезалась в здание в Приморском районе Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что подушка безопасности в момент удара сработала, 35-летняя хозяйка автомобиля получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.