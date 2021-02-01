В Гидрометцентре предупредили о возвращении суровой зимы в Москву

Ощутимые морозы вернутся в Москву в пятницу, 5 февраля, дневная температура в городе к выходным упадет до минус 15 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ночные температуры в четверг и пятницу будут приближаться к минус 15 градусам, а в пятницу — субботу достигнут минус 17–19 градусов.

«Дневные температуры в пятницу будут около 10 градусов мороза, а уже в субботу до минус 15 градусов будут доходить. Это будет уже вполне суровая зима», — цитирует метеоролога ТАСС.

По словам Вильфанда, первая половина недели в Москве, напротив, будет теплой. Температура днем будет держаться в диапазоне минус 5 – минус 2 градуса, что примерно на 5 градусов выше нормы.

«В первой половине недели будет по-настоящему мягкая зима. Осадков существенных не ожидается, будет лишь немного в виде пушистого снега. Хоть погода будет и теплой, но это все-таки не оттепель, потому слякоти никакой не будет», — отметил метеоролог.

Вильфанд сообщил, что в феврале большую часть территории России, включая центр и Поволжье ожидает избыток осадков, при этом в Крым, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, Западную Сибирь придет аномальное тепло.