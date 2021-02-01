Пушков заявил о планах США усилить борьбу за постсоветское пространство

Сенатор Алексей Пушков в понедельник, 1 февраля, в интервью «Вечерней Москве» высказал мнение, что при президенте Джо Байдене Соединенные Штаты активизируют свою борьбу за постсоветские республики.

«Конкуренция на постсоветском пространстве усиливается. Если для Трампа оно не представляло большого интереса, то администрация Байдена, как представляется, сделает ставку на активизацию американских усилий по отрыву постсоветских республик от России», — сказал он.

Скорее всего в центре внимания США будут Белоруссия, Узбекистан, Армения и Казахстан. Сенатор предположил, что будет усилено военное сотрудничество с Киевом. По мнению специалиста по внешней политике, Вашингтон начнет «активно интегрировать Киев в западные военные структуры», пытаясь сделать из него «неофициального члена НАТО».

В заключении Пушков отметил, что вероятная попытка Байдена перенести соперничество с Россией на постсоветское пространство может стать новым фактором обострения отношений с США.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью с американским журналистам для программы Axios подтвердил их предположение, что он немного зол на бывшего американского лидера Дональда Трампа.

24 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России знают о том, что многие происходящие на постсоветском пространстве процессы происходят с явным вмешательством целой группы государств, и это, по ее мнению, и приводит к очень серьезным последствиям.

Президент России Владимир Путин 18 декабря сообщил, что попытки вмешательства в дела стран СНГ в 2020 году являются серьезным вопросом. По его словам, Москва считает важным укреплять взаимодействие стран — участниц содружества в вопросах обеспечения безопасности и в вопросах противодействия таким актуальным угрозам, как терроризм.