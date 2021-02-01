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Пушков заявил о планах США усилить борьбу за постсоветское пространство

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Сенатор Алексей Пушков в понедельник, 1 февраля, в интервью «Вечерней Москве» высказал мнение, что при президенте Джо Байдене Соединенные Штаты активизируют свою борьбу за постсоветские республики.

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«Конкуренция на постсоветском пространстве усиливается. Если для Трампа оно не представляло большого интереса, то администрация Байдена, как представляется, сделает ставку на активизацию американских усилий по отрыву постсоветских республик от России», — сказал он.

Скорее всего в центре внимания США будут Белоруссия, Узбекистан, Армения и Казахстан. Сенатор предположил, что будет усилено военное сотрудничество с Киевом. По мнению специалиста по внешней политике, Вашингтон начнет «активно интегрировать Киев в западные военные структуры», пытаясь сделать из него «неофициального члена НАТО».

В заключении Пушков отметил, что вероятная попытка Байдена перенести соперничество с Россией на постсоветское пространство может стать новым фактором обострения отношений с США.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью с американским журналистам для программы Axios подтвердил их предположение, что он немного зол на бывшего американского лидера Дональда Трампа.

24 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России знают о том, что многие происходящие на постсоветском пространстве процессы происходят с явным вмешательством целой группы государств, и это, по ее мнению, и приводит к очень серьезным последствиям.

Президент России Владимир Путин 18 декабря сообщил, что попытки вмешательства в дела стран СНГ в 2020 году являются серьезным вопросом. По его словам, Москва считает важным укреплять взаимодействие стран — участниц содружества в вопросах обеспечения безопасности и в вопросах противодействия таким актуальным угрозам, как терроризм.

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