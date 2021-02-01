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Названы допустимые случаи для оспаривания штрафа за превышение скорости

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Существуют три случая, когда водитель может оспорить штраф за превышение скорости. Подробности рассказал портал «Автовзгляд».

Так, при получении нескольких штрафов за превышение скорости автор материала советует проверить время совершения нарушения. По словам экспертов, это может быть одно нарушение, но снятое с нескольких рядом расположенных камер. В этом случае правонарушение можно обжаловать.

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Также обжаловать штраф можно в случае истекшего свидетельства о метрологической проверке комплекса фотофиксации. Это может быть полезно в случае, если на дороге изменили скоростной режим и установили новые знаки, однако камера продолжает фиксировать нарушения по старому режиму.

Кроме того, можно попробовать оспорить штраф, если на дороге не было знака 8.23 «Фотовидеофиксация». Однако не стоит забывать, что знак не должен находиться перед каждой камерой, обычно он устанавливается перед выездом на определенный участок дороги.

29 января в пресс-службе МВД России рассказали, что штраф за нарушение правил дорожного движения могут отменить на основании данных комплексов фото- и видеофиксации, если это произошло, например, в плохую погоду.

19 января сообщалось, что за 11 месяцев 2020 года камеры зафиксировали более 137 млн нарушений правил дорожного движения российскими автомобилистами. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года — 115,2 млн.

Места размещения комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений определяются и согласовываются подразделениями ГИБДД на региональном уровне по результатам аварийности в субъектах России.

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