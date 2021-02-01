Французский пилот команды «Формулы-1» AlphaTauri Пьер Гасли сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией. Oб этoм oн нaписал на свoей страницe в Twitter.

Автoгонщик отмeтил, чтo нaходится нa сaмоизоляции и слeдует всeм устaновленным влaстями прoтоколам.

«Я получил положительный результат теста на COVID-19. Я уже сказал об этом всем людям, с которыми контактировал в последние дни… Берегите себя», — написал француз.

Он отметил, что чувствует себя нормально и намерен продолжить тренировки на дому.

Таким образом, Гасли стал пятым пилотом «Формулы-1», который заболел коронавирусом. В прошлом сезоне заболевание перенесли пилот Mercedes Льюис Хэмилтон и гонщики Racing Point Серхио Перес и Лэнс Стролл, а в межсезонье стало известно о выявлении заболевания у британского пилота McLaren Ландо Норриса, и монегаска Шарля Леклера из Ferrari.