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Российские космонавты на МКС перешли на американские продукты

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Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) с понедельника, 1 февраля, переходят на американские рационы питания из-за окончания российских, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA.

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«Хотел бы обратить ваше внимание на радиограмму 8017 по использованию американских рационов питания. С завтрашнего дня ее нужно использовать», — сказал космонавту Сергею Рыжикову специалист подмосковного центра управления полетами.

Ранее, 19 января, американские астронавты поделились частью своих продуктов с российскими космонавтами, пока те ждали доставку еды после переноса запуска грузового корабля «Прогресс».

По словам заведующего отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александра Агуреева, российская сторона обратилась к коллегам из США с просьбой доставить российские продукты питания на станцию, но те предложили им свои продуктовые комплекты из-за их большого количества на станции.

Запуск грузового корабля «Прогресс М-16» с грузами для МКС, в том числе с новогодними подарками для космонавтов, должен был состояться 11 декабря, однако в связи с дополнительными проверками был перенесен на 2021 год — его планируется направить 15 февраля.

В настоящее время на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2028 или 2030 года. 2 января стало известно, что решение о судьбе станции планируется принять в первом квартале 2021 года.

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