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Американские компании ExxonMobil и Chevron обсуждали возможность слияния

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Главы американских нефтяных компаний ExxonMobil и Chevron предварительно обсуждали возможность слияния. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в воскресенье, 31 января.

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По предварительным данным, генеральный директор Chevron Майкл Уирт и руководитель ExxonMobil Даррен Вудс говорили о возможности слияния в 2020 году после того, как началась пандемия коронавируса. В связи с COVID-19 компании столкнулись со снижением спроса не нефть и газ, а также финансовыми трудностями.

Источники издания отметили, что обсуждение было предварительным и в данный момент более не ведется. Однако в будущем оно может возобновиться.

Нынешняя рыночная стоимость ExxonMobil — $190 млрд, а Chevron – $164 млрд. Рыночная стоимость объединенной компании может превысить $350 млрд. Уточняется, что в случае объединения компания могла бы стать одной из самых крупных в нефтяной отрасли. По добыче и рыночной капитализации она уступит только саудовскому гиганту Saudi Aramco.

20 января новый президент США подписал указ о блокировке строительства трубопровода Keystone XL. Проект поддерживала администрация экс-президента США Дональда Трампа, однако Джо Байден вскоре после вступления в должность главы государства отменил решение о продолжении строительства трубопровода.

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