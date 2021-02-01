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Не менее 12 человек утонули в Колумбии при крушении двух лодок

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Не менее 12 человек, в том числе семеро детей, утонули в результате крушения двух лодок, перевозивших людей, в прибрежных водах на западе Колумбии. Об этом со ссылкой на мэра города Тумако Марию Эмильсен Ангуло сообщила радиостанция RCN в воскресенье, 31 января.

Всего на борту двух лодок находилось около 50 человек, из них 35 были спасены. Пока точно неизвестно, сколько человек пропали без вести, продолжается поиск пропавших, в том числе при поддержке самолетов ВВС Колумбии.

В декабре 2020 года сообщалось, что семь человек, включая невесту и двух детей, погибли во время свадьбы в Бангладеш.

Трагедия произошла на юго-востоке страны в окрестностях острова Хатия. Судно, на котором свадебная процессия направлялась к дому жениха по реке Мегхна, столкнулось с подводным препятствием и затонуло.

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