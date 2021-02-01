Во Франции выявлен новый очаг вируса птичьего гриппа

На северо-востоке Франции в департаменте Арденны обнаружен новый очаг высокоактивного вируса птичьего гриппа H5N8. Об этом в воскресенье, 31 января, заявили в префектуре департамента, сообщает ТАСС.

Подтвержденные случаи заражения птичьим гриппом выявлены на птицеводческой ферме, расположенной недалеко от города Ретель. В связи с этим, в 45 муниципалитетах находящихся в радиусе 10 км от очага заболевания, приняты особые меры безопасности, чтобы сдержать распространение болезни.

В департаменте отметили, что «на данном этапе убой птицы планируется только на ферме, где выявлена инфекция».

По данным Минсельхоза Франции, с декабря прошлого года на территории страны было зарегистрировано более 400 очагов вируса птичьего гриппа, большинство из них — на юго-западе республики. За последние два месяца в рамках борьбы с распространением вируса было уничтожено более 2 млн голов домашней птицы.

2 декабря из-за ухудшения обстановки по высокопатогенному гриппу птиц Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз птицы и продуктов птицеводства из некоторых стран Евросоюза.

В Европе начала распространяться высокозаразная смертельная форма птичьего гриппа штаммов H5N8, H5N5, H5N1. Наибольшее количество случаев заражения связано с миграцией диких птиц. Инфекцию выявили в хозяйствах Германии, Франции, Нидерландов, Великобритании, Дании, Швеции, Ирландии, Хорватии, Польши, Словении, Казахстана, Бельгии, Норвегии, Израиля.