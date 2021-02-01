Не менее пяти человек погибли при взрыве около отеля в Сомали

Не менее пяти человек погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва рядом с отелем в Сомали. Об этом сообщило агентство Xinhua в понедельник, 1 февраля.

Инцидент произошел в столице страны Могадишо в воскресенье, 31 января. Около 17:00 по местному времени рядом с отелем Hotel Afrik в районе международного аэропорта взорвалась заминированная машина.

Источник агентства отметил, что после взрыва в отель ворвались боевики террористическая группировка «Аль-Шабааб» (запрещена в РФ), между ними и силами безопасности страны началась перестрелка.

Боевики группировки уже взяли на себя ответственность за произошедшее, заявив, что напали на чиновников, которые проводили в данном отеле встречу.

В декабря 2020 года начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на одной из оживленных улиц столицы Сомали Могадишо. В результате теракта погибло 90 человек, включая 17 сомалийских полицейских и 73 мирных жителя. По словам мэра города Омара Филиша, среди погибших значатся студенты университета Бенадир.

Позднее стало известно, что грузовик в столице Сомали Могадишо подорвал террорист-смертник.