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Жителя Омска задержали по подозрению в истязании сына и дочери

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Мужчину задержали в Омске по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщила пресс-служба СК РФ.

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Поводом для начала доследственной проверки и возбуждения уголовного дела стала видеозапись, размещенная интернете, на которой мужчина жестоко и с силой поочередно кинул детей на пол. Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать детей.

Отмечается, что ранее 45-летний мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. По предварительным данным, состояние здоровья детей не вызывает опасения.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетних».

«Следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Также дело об истязании детей взяла на контроль на контроль уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«В социальных сетях встретила жуткое видео, где мужчина кидает на пол детей. Мы сразу же связались с коллегой в регионе. Следователи подключились мгновенно. Сейчас установлена личность мужчины, он задержан, возбуждено уголовное дело, дети вне опасности. С регионом на связи», — написала детский омбудсмен на своей странице в Facebook.

Ранее, 29 января, сообщалось, что в Оренбургской области вынесли приговор в отношении 22-летней женщины, которая истязала своего сына. У младенца выявили закрытую черепно-мозговую травму, контузию головного мозга и линейный перелом теменной кости.

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