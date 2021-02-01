Республиканцы предложили Байдену урезать средства на борьбу с COVID-19

Республиканцы в Сенате Конгресса США предлагают выделить на борьбу с коронавирусом и экономическими последствиями пандемии $600 млрд вместе предложенных ранее президентом Джо Байденом $1,9 трлн. Об этом сообщил сенатор Билл Кэссиди в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 31 января.

Ведущий попросил законодателя прокомментировать появившиеся ранее сведения о том, что группа из десяти сенаторов написала Байдену письмо с предложением альтернативного плана помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Наш [план] подразумевает выделение порядка $600 млрд», — сказал в ответ Кэссиди.

По его словам, данный пакет предусматривает выделение $160 млрд на программу вакцинации населения, в том числе на производство большего количества вакцин. Кроме того, $20 млрд планируется направить на возобновление работы школ. Вместе с тем, отметил Кэссиди, республиканцы рассчитывают сохранить единовременные выплаты американскому населению для стимулирования экономики, которые будут начинаться с $1 тыс. на человека.

Ранее в воскресенье сенатор Сьюзан Коллинз сообщила, что группа из десяти сенаторов-республиканцев готовится представить свой пакет мер по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями. В своем письме законодатели отмечают, что их проект отражает многие из заявленных Байденом приоритетов в вопросе борьбы с пандемией и ее последствиями. В частности, инициатива республиканцев предполагает единовременные выплаты гражданам, расширенные выплаты в рамках пособий по безработице, помощь предприятиям малого бизнеса.

Ранее, 20 января, Белый дом назвал борьбу с пандемией коронавируса одним из приоритетов президента США Джо Байдена. В этот же день стало известно, что американский лидер планирует запустить в стране программу 100 days Masking Challenge, которой призовет американцев носить защитные маски в течение 100 дней.