Проводится проверка в Дирекции благоустройства Рязани

Заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров провёл планерку в Дирекции благоустройства города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Бурмистров обсудил с работниками текущую деятельность, выполнение данных ранее поручений, в том числе по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями. В частности, управление транспорта будет помогать выявлять нечищенные остановки, а также сообщать о ямах на дорогах, передает РИА «7 новостей».

Также речь шла о проверке, которую на предприятии проводит отдел безопасности совместно с контрольно-аналитическим управлением. Её инициировали после появления в интернете информации о деятельности некоторых сотрудников Дирекции.

