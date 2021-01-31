Земан поддержал применение российской вакцины «Спутник V» в Чехии

Президент Чехии Милош Земан выступил за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Чехии. Об этом лидер страны заявил во время выступления на радиостанции «Частота один» в воскресенье, 31 января.

По его словам, российский «Спутник V» уже успешно применяют в Венгрии, поэтому, если чешские специалисты примут решение задействовать российский препарат, сам Земан ничего не имеет против, пишет ТАСС.

При этом президент добавил, что один из ведущих эпидемиологов Чехии, бывший министр здравоохранения Роман Прымула рекомендовал использовать «Спутник V» и обеспечить республику достаточным объемом вакцины.

29 января глава федеральной земли Бавария в Германии Маркус Зёдер попросил Евросоюз быстрее проверить российскую и китайскую вакцины от коронавируса и при соблюдении норм ЕС начать их применение.

28 января Евросоюз согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщала пресс-служба Еврокомиссии.

Подчеркивалось, что сертификаты будут использоваться в медицинских целях и не являются обязательными к исполнению. Согласованные членами ЕС принципы призваны поддержать совместимость сертификатов о вакцинации внутри Евросоюза.

Ранее, 23 января, стало известно, что компания AstraZeneca объявила о сокращении поставок своей вакцины от COVID-19 в ЕС в I квартале на 60% — до 31 млн доз. Сообщалось, что производитель не только не смог гарантировать, что недостаток доз будет компенсирован во II квартале, но и вообще определить четкий график поставок на первое полугодие. В самой AstraZeneca объяснили это производственными проблемами.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.