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Земан поддержал применение российской вакцины «Спутник V» в Чехии

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Президент Чехии Милош Земан выступил за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Чехии. Об этом лидер страны заявил во время выступления на радиостанции «Частота один» в воскресенье, 31 января.

По его словам, российский «Спутник V» уже успешно применяют в Венгрии, поэтому, если чешские специалисты примут решение задействовать российский препарат, сам Земан ничего не имеет против, пишет ТАСС.

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При этом президент добавил, что один из ведущих эпидемиологов Чехии, бывший министр здравоохранения Роман Прымула рекомендовал использовать «Спутник V» и обеспечить республику достаточным объемом вакцины.

29 января глава федеральной земли Бавария в Германии Маркус Зёдер попросил Евросоюз быстрее проверить российскую и китайскую вакцины от коронавируса и при соблюдении норм ЕС начать их применение.

28 января Евросоюз согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщала пресс-служба Еврокомиссии.

Подчеркивалось, что сертификаты будут использоваться в медицинских целях и не являются обязательными к исполнению. Согласованные членами ЕС принципы призваны поддержать совместимость сертификатов о вакцинации внутри Евросоюза.

Ранее, 23 января, стало известно, что компания AstraZeneca объявила о сокращении поставок своей вакцины от COVID-19 в ЕС в I квартале на 60% — до 31 млн доз. Сообщалось, что производитель не только не смог гарантировать, что недостаток доз будет компенсирован во II квартале, но и вообще определить четкий график поставок на первое полугодие. В самой AstraZeneca объяснили это производственными проблемами.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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