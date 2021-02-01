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Россиянам сообщат о признании дома аварийным

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Власти регионов обяжут информировать россиян об аварийности многоквартирных домов. Как выяснили «Известия», такой законопроект 1 февраля поддержит комиссия правительства по законопроектной деятельности.

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Согласно пояснительной записке, предлагается обязать региональные и муниципальные власти, принимающие решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу, направлять эту информацию в Росреестр. Там, в свою очередь, будут включать эти сведения в выписку, содержащую общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.

Как сообщила автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко, документ был внесен в нижнюю палату еще весной 2020 года. Летом он получил положительное заключение Минстроя.

«На его разработку подтолкнули две серьезные проблемы. Первая — то, что люди сначала приобретают жилплощадь и только потом узнают о ее аварийности. Ведь на этапе покупки состояние дома можно оценить лишь визуально. Вторая проблема — мошенники, которые, зная, что жилье аварийное, покупают его, а потом подают на компенсации», — пояснила она «Известиям».

Инициативу готовы поддержать также во всех фракциях Госдумы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сломанному верить: россиянам сообщат о признании дома аварийным

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